SALERNO – Non si ferma all’alt e investe un carabiniere, finisce in manette un 29enne a Polla, in provincia di Salerno. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì quando, nei pressi dello svincolo autostradale dell’A2 nel centro campano, i militari hanno intimato di fermarsi a un giovane che era in quel momento alla guida della sua vettura, una Renault Megane.

Lui, però, non aveva alcuna voglia di farlo e così ha accelerato per forzare il posto di blocco. Finendo, così, per investire uno dei carabinieri in servizio, un 44enne. Il militare, ferito, è stato subito soccorso dai colleghi e trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale locale.

Intanto era già partita la caccia all’investitore. In poco meno di un’ora, i carabinieri sono riusciti a fermarlo. Aveva abbandonato la macchina nei pressi dello stadio.