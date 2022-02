Pomezia (Roma): cadavere di uomo ustionato trovato in un campo vicino ad un’auto andata a fuoco

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 26 febbraio, in un campo incolto situato nella zona di via Laurentina all’altezza di Pomezia.

Pomezia (Roma), trovato un cadavere in un campo accanto ad un’auto andata a fuoco

Il corpo è stato individuato dai Vigili del Fuoco a poca distanza da una auto completamente bruciata. Il corpo era riverso a terra e presentava segni di ustioni. Sul posto sono intervenuti anche agenti della squadra mobile oltre al personale del 118. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulla causa del decesso.

La vittima è un uomo di mezza età

La scoperta è avvenuta al chilometro 17 della via Laurentina verso le 14.00. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è un uomo di mezza età. Si tratta al momento di un giallo. Sono in corso i rilievi per definire la dinamica dell’accaduto e attribuire un’identità alla vittima per capire il motivo per cui l’auto sia stata divorata dalle fiamme. L’uomo presenta ustioni. Bisogna accertare tuttavia di che tipo di gesto si tratti.