“Portami a casa”, l’autista dell’autobus pubblico dice di no e lui gli sfascia il pullman

Via Firenze, angolo di via Novara, nei pressi di Piazza Garibaldi, di fronte alla Stazione Centrale di Napoli. Un uomo, spazientito dall’attesa eccessiva del bus, quello della linea 169 che raggiunge il quartiere di Poggioreale, quando ha scorto il pullman della 151, diretto invece verso il centro, si è avvicinato all’autista ed ha cominciato a pretendere di essere accompagnato a casa. Il conducente ha inutilmente tentato di spiegargli che il mezzo pubblico non poteva essere scambiato per un taxi ma lui non ha voluto sentire ragioni. Ha dapprima iniziato ad aggredire verbalmente l’autista provando a forzare la porta anteriore nel tentativo di aprirla e salire a bordo. Non essendo riuscito nel suo intento ha ripetutamente colpito con calci e pugni l’autobus, mandando in frantumi lo specchietto retrovisore del mezzo. Allora ha deciso di allontanarsi.

Sparito nel nulla

L’autista, senza perdersi d’animo, ha contattato con il proprio cellulare la centrale operativa dell’Anm, l’Azienda napoletana mobilità, e le forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto. Sul posto è giunta una volante della Polizia di Stato. Successivamente, il conducente è stato costretto ad interrompere la marcia per riportare l’autobus al vicino deposito di via Nazionale delle Puglie ed effettuare le necessarie attività di manutenzione. Ma l’aggressore intanto è sparito nel nulla.

Le altre aggressioni agli autisti

Tra gli ultimi casi, quello di cui è rimasto vittima l’autista di un bus in via Galileo Ferraris aggredito per motivi di viabilità. Prepotenza compiuta nonostante a bordo della vettura dell’uomo in escandescenze ci fosse un minore.

Precedentemente uno squilibrato è entrato nella stazione di Piazza Dante della linea 1 della Metropolitana e ha colpito, ferendolo con un martello alla testa, l’agente di stazione in servizio in quel momento.

Forse dovresti anche sapere che…