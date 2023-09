Precipita dopo un volo di 200 metri: morto base jumper a Cortina d’Ampezzo

Un base jumper australiano di 38 anni, Francis Jay Driscoll, si è schiantato ed è morto dopo essersi lanciato dalle Tofane sopra Cortina d’Ampezzo (Belluno). Lo straniero è finito nel Canalino del Prete con il proprio paracadute, 200 metri più in basso rispetto a dove si era gettato, e da dove lo avrebbero dovuto seguire altri due amici. Sono stati loro a dare l’allarme. Sul posto è intervenuto, da Pieve di Cadore, l’elicottero del Suem 118 che però non ha potuto avvicinarsi per la presenza di cavi elettrici.

Base jumper muore dopo un volo di 200 metri a Cortina d’Ampezzo

L’elicottero ha trasportato nelle vicinanze due soccorritori della Guardia di Finanza per raggiungere il corpo, mentre altri due tecnici del Soccorso Alpino di Cortina, in supporto alle operazioni e ai rilievi, sono stati portati in quota. La salma è stata spostata in un punto più sicuro per il recupero, portato a termine dall’elicottero, e trasportata alla piazzola di Cortina, per essere affidata al carro funebre.

