Precipita ultraleggero vicino ad Ancona: due feriti

Un velivolo ultraleggero partito da Cesano di Senigallia (Ancona) è precipitato poco distante in zona Monterado di Trecastelli: i due uomini a bordo sono rimasti feriti – erano coscienti – e sono stati trasportati in eliambulanza all’ospedale regionale ad Ancona. L’ultraleggero ha perso quota e forse il pilota ha tentato un atterraggio d’emergenza vicino al fiume Cesano, in un’area in secca. Uno dei due passeggeri è stato sbalzato fuori e l’altro è rimasto in parte sotto la carlinga, tra la vegetazione, ed è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale.

Le prime notizie

Il velivolo ultraleggero, secondo le informazioni apprese in seguito, sarebbe partito non da Cesano di Senigallia ma dall’aviosuperficie di Monteporzio, nel Pesarese, comunque a brevissima distanza dal greto del fiume Cesano dove il piccolo aereo è precipitato: l’incidente è avvenuto subito dopo il decollo per cause ancora in corso di accertamento. All’improvviso si è verificato lo stallo e l’aereo ha perso progressivamente quota senza che il pilota potesse rialzarlo e finendo per precipitare nel letto del fiume, in un’area dove è presente folta la vegetazione. Difficili le operazioni di soccorso degli occupanti del velivolo da parte del personale sanitario: una persona era già fuori dal mezzo quando i soccorritori sono arrivati mentre per la seconda è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che l’hanno liberata dai rottami della cabina. Entrambi sono stati trasportati in ospedale ad Ancona per gli accertamenti e le cure del caso. Sull’incidente indagherà anche personale Enac (Ente nazionale aviazione civile) per cercare di fare luce sulle cause dello schianto che fortunatamente non ha causato vittime