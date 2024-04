Prende a calci e cerca di strangolare il proprio cane: denunciato per maltrattamenti

Un senza fisso dimora di 28 anni è stato visto mentre maltrattava il proprio cane ferendolo. E’ accaduto davanti alla stazione di Pescara: a notarlo è stata la Polizia ferroviaria dopo una segnalazione. Il ragazzo è stato denunciato per maltrattamento di animali. Ad essere ferita è un cane femmina bianco di razza pastore abruzzese. Il cane era al guinzaglio: nel momento in cui è intervenuta la Polizia, il ragazzo stava discutendo animatamente con un tassista proprio per i maltrattamenti che stava perpetrando ai danni del proprio cane.

L’uomo, secondo le testimonianze raccolte dalla Polfer e secondo la visione delle telecamere di sorveglianza, è emerso che avrebbe sferrato un potente calcio alla testa dell’animale strattonandolo con il guinzaglio. Il cane veniva poi stretto al collo quasi come per essere strangolato. L’animale, non riuscendo a divincolarsi piangeva e si lamentava. In seguito a questi maltrattamenti zoppicava vistosamente. Il proprietario è stato identificato e denunciato alla autorità giudiziaria per maltrattamento di animale. La vicenda è stata anche segnalata al servizio sanità animale della Asl.