Previsioni meteo per il weekend: ancora sole come in estate, temperature sopra i 28 gradi

Previsioni meteo per il weekend: ancora sole come in estate, temperature fino a 28 gradi FOTO ANSA

Le previsioni meteo per il weekend ci dicono di giornate soleggiate e calde con massime fino a 27°C al Nord, 28-29°C al Centro-Sud e 33-34°C sulle Isole Maggiori. L’ottobrata sembra non aver fine e durerà almeno fino alla fine del mese. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it. Ma nelle prossime ore ci sarà un veloce passaggio perturbato al Nord e su parte del Centro con qualche pioggia, anche sulle Alpi. Lo zero termico negli ultimi giorni si è spinto, infatti, oltre i 4000 metri. Con l’arrivo della perturbazione avremo un calo della quota neve ma fino a valori sempre anomali per il periodo e nevicherà solo sulle cime oltre i 2900 metri.

Le previsioni meteo per il weekend

Il veloce passaggio perturbato porterà delle piogge al Nord e parte della Toscana tra oggi e domani con accumuli più significativi su Alpi e Prealpi. Nelle prossime ore le precipitazioni dovrebbero essere concentrate in montagna e solo localmente in pianura sul Nord-Ovest, poi dal pomeriggio un po’ di instabilità è prevista anche sul Triveneto montano. Domani invece qualche piovasco bagnerà anche la Liguria e la Pianura Padana ma già da domenica il tempo migliorerà quasi ovunque. Rimarranno solo delle nubi sul settore nord-occidentale mentre la Sardegna e la Sicilia toccheranno i 33-34°C.

Le previsioni giorno per giorno

Sabato 22. Al nord: piogge anche forti sulle Alpi, moderate sulle Prealpi, possibili anche in pianura a nord del Po. Al centro: nuvoloso in Toscana con qualche pioggia; sole altrove, molto caldo in Sardegna. Al sud: tanto sole e clima molto caldo per il periodo. Domenica 23. Al nord: piovaschi al Nordovest, più sole altrove. Al centro: soleggiato. Al sud: tutto sole e caldo.