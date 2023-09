Previsioni meteo prossimi giorni: allerta piogge al Nord e caldo anomalo al Sud

Autunno in arrivo al Nord e ancora estate al Sud, con un caldo anomalo. Questa la situazione meteo che vede l’Italia spaccata in due. Le previsioni meteo per la terza settimana di settembre, parlano di maltempo, piogge e temporali su molte zone del nostro Paese, ma anche un redivivo caldo africano che produrrà temperature record nelle regioni meridionali per un finale di settembre davvero incandescente.

Previsioni meteo, gli sviluppi delle prossime ore

Una nuova intensa perturbazione atlantica è attesa su parte d’Italia nella giornata di oggi, lunedì 18 settembre. Secondo quanto riferito da 3BMeteo, il fronte sarà associato all’evoluzione di una saccatura costituita dalla fusione della tempesta Jan, ancora in azione sull’Europa occidentale e il vortice nord atlantico che a fine giornata la aggancerà portandola verso nordest.

Il fronte si preannuncia piuttosto intenso perché sarà carico del vapore che Jan avrà trascinato con se dall’africa nord occidentale che entrerà in contrasto con l’aria più fresca atlantica. Rovesci e temporali potranno essere di forte intensità e localmente presentarsi a carattere di nubifragio. Le zone maggiormente esposte ai fenomeni saranno le regioni settentrionali.

Al Sud invece ancora caldo intenso, con le massime che potranno raggiungere ancora i 35/36°C. La ventilazione risulterà tesa dai quadranti meridionali su Sardegna, medio alto Tirreno e alto Adriatico. Qui i mari saranno mossi. Altrove venti deboli con mare calmo o poco mosso.

Allerta meteo al Nord

Un’ampia area di bassa pressione si protende dall’Islanda fino alle isole Canarie, innescando un flusso di correnti sud-occidentali in risalita verso l’Europa settentrionale. In tale contesto, impulsi perturbati si muovono dalla penisola iberica verso l’Europa centrale interessando, nella giornata di oggi , anche il Nord Italia a partire dalle regioni occidentali, con precipitazioni in prevalenza temporalesche e localmente intense.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte (alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati) ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta e sull’intero territorio della Liguria.