Previsioni meteo, prossimi giorni col bel tempo e temperature più miti. Poi torna il gelo dalla Russia

L’ondata di freddo si sta per smorzare. E’ in arrivo l’anticiclone delle Azzorre che porterà bel tempo e temperature più miti di giorno. Da domani, 1 febbraio, avremo alcuni giorni di totale stabilità sul nostro Paese da Nord a Sud.

Dalla prossima settimana torna il gelo

Secondo il sito www.iLMeteo.it, l’ultimo giorno della Merla ha registrato nella notte estese gelate in pianura specie al Centro-Nord: durante il pomeriggio è previsto un graduale aumento delle massime che si porteranno fino ai 10 gradi anche in Pianura Padana. Farà ancora freddo al mattino ma, complice il soleggiamento, il termometro tornerà a salire quasi ovunque durante il giorno. Il mese di febbraio inizierà con l’anticiclone delle Azzorre con condizioni meteo soleggiate e miti per parecchi giorni.



Attenzione però, dal 7 febbraio potrebbe scendere in picchiata NìKola, aria gelida dalla Russia capace di far ripiombare l’Italia nel pieno inverno. La traiettoria del nocciolo d’aria fredda prevista al momento, porterebbe i fenomeni più intensi e freddi verso il medio Adriatico ed al Sud.

Previsioni meteo prossimi giorni

Martedì 31 gennaio. Al Nord: soleggiato salvo locali nebbie. Al centro: tante nubi in Sardegna con qualche piovasco, più sole altrove. Al Sud: rovesci sul basso Tirreno, soleggiato altrove.

Mercoledì 1 febbraio. Al Nord: in prevalenza soleggiato salvo nebbie notturne. Al centro: nubi al mattino poi sole. Al Sud: sole prevalente salvo velature di passaggio.

Giovedì 2 febbraio. Al Nord: bel tempo prevalente salvo nebbie notturne. Al centro: cielo poco nuvoloso con più nubi sulle tirreniche. Al Sud: nubi marittime in Campania e Calabria tirrenica, altrove sole prevalente.

