Pulsano (Taranto), auto esce di strada e si schianta contro pilone: morto 50enne

Un uomo di 50 anni è morto per le ferite riportate in un incidente avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 123, nel tratto che da Monacizzo porta a Pulsano (Taranto). La vittima era alla guida di una monovolume Nissan che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada, si è schiantata contro dei piloni in cemento ed ha terminato la sua corsa in un vigneto. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri, che hanno svolto i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.

Forse dovresti anche sapere che…