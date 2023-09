Punto da uno sciame d’api, muore per shock anafilattico a Francavilla Fontana

Ucciso da uno sciape di api, le cui ripetute punture gli hanno causato uno shock anafilattico. È morto così, questa mattina, 23 settembre, nella campagna di Francavilla Fontana, il 68enne Franco D’Amone, noto anche per i suoi video goliardici su TikTok. L’uomo ha accusato un malore e ha chiesto aiuto a un residente, che ha chiamato i soccorsi.

Shock anafilattico dopo punture api, morto Franco D’Amone

D’Amone però, prima dell’arrivo dei soccorsi, si è accasciato al terra e non si è più ripreso. Sono poi sopraggiunti in campagna anche i carabinieri in forza alla Compagnia della Città degli Imperiali, i quali hanno riscontrato la presenza di numerose punture sul corpo di D’Amone. Il motivo del decesso è stato chiaro sin da subito, pertanto la salma è stata restituita alla famiglia per funerali e sepoltura.

Il referto dell’Asl di Brindisi

Il 68enne, comunica l’Asl di Brindisi, è morto “per arresto cardiaco da verosimile shock anafilattico”. Sono state praticate tutte le manovre terapeutiche previste dal protocollo, evidenzia l’Asl, ma ogni tentativo è stato vano. Sono intervenuti anche i carabinieri di Francavilla Fontana.