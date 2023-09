A Melilli, in provincia di Siracusa, grazie al Gratta e Vinci “New Turista Per Sempre”, dal costo di 5 euro, è arrivata una vincita milionaria. Stiamo parlando infatti di un vitalizio di 1.936.849 euro che saranno incassati dal fortunato giocatore in questo modo: 300.000 euro subito, 100.000 euro di bonus finale e 6.000 euro al mese per 20 anni. Il tutto senza grattare niente, visto che il tagliando è stato “grattato” online.

Melilli, vince 2 milioni di euro al Gratta e Vinci

Il Gratta e Vinci “New Turista Per Sempre” è un tagliando dal costo di 5 euro, che mette in palio premi che vanno dal costo del biglietto fino a 50.000 euro, per quanto riguarda le vincite classiche. Ma “New Turista Per Sempre” ha anche la particolarità di poter far vincere una sorta di vitalizio. Trovando infatti due volte la scritta ‘Turista per sempre’, all’interno dell’area ‘I tuoi numeri’, si ottiene una vincita speciale. Questa vincita consiste in 300.000 euro che vengono subito pagati, più 6.000 euro al mese per 20 anni ed un bonus finale di 100.000 euro. In totale la vincita ammonta ad 1.936.849 euro.

