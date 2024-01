Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata incappucciata e sequestrata per alcune ore a Battipaglia (Salerno) per essere poi rilasciata davanti al cimitero degli Inglesi, a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. La ragazzina è stata portata dalla mamma in ospedale a Battipaglia dove sarebbero emersi segni d’una possibile violenza sessuale pregressa.

Ragazzina sequestrata, forse stuprata in passato

Della vicenda, che presenta molti punti oscuri, riferisce il quotidiano La Città. Il sequestro della ragazza sarebbe avvenuto all’uscita della scuola, lunedì in occasione della ripresa dopo la pausa natalizia. Probabilmente la 12enne sarebbe già stata rapita in precedenza.

Un episodio portato immediatamente all’attenzione del pm di turno, Carlo Rinaldi: le indagini sono delegate agli agenti della Squadra mobile di Salerno, agli ordini del vicequestore Gianni Di Palma, che lunedì sera sono stati nel presidio di via Fiorignano di Battipaglia in compagnia degli agenti del locale Commissariato della polizia di Stato, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele.

