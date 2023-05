Ragazzina di 13 anni cade dalla finestra di scuola. Il fatto è avvenuto intorno alle 9:20 nell’istituto 11 febbraio 1944 di Pescara. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno stabilizzato la ragazza e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale. Presenti anche polizia e carabinieri.

Pescara, ragazzina di 13 anni cade dalla finestra a scuola

Ancora non è chiara la causa della caduta. Secondo le prime informazioni dei soccorritori, la 13enne sarebbe caduta dalla finestra di un’aula al secondo piano, finendo a terra, dopo un volo di circa cinque metri, nel piazzale di accesso alla scuola. Secondo quanto scrive il quotidiano La Repubblica, la studentessa aveva detto all’insegnante che “voleva prendere una boccata d’aria ed è andata verso la finestra della propria classe, da cui è improvvisamente caduta”.

Forse un gesto volontario

Secondo le prime informazioni dei soccorritori, la ragazza è sempre rimasta cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto vanno avanti i rilievi della Polizia di Stato, intervenuta con squadra Volante e Polizia Scientifica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Per i compagni di classe della ragazza è stato subito disposto il supporto psicologico ma non è ancora chiaro se abbiano assistito alla scena.

