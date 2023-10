Una ragazzina è stata investita stamani mentre attraversava sulle strisce pedonali. È accaduto a Concesio, in provincia di Brescia e la 12enne è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Sarebbe sempre rimasta cosciente ma le sue condizioni sono ritenute critiche.

Ragazzina di 12 anni investita sulle strisce a Concesio

L’impatto con la vettura, guidata da un uomo, che si è fermato a prestare soccorso, è stato definito “molto violento”.