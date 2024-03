Ragazzo di 15 anni estrae una pistola finta negli spogliatoi durante una lite

Un ragazzo di 15 anni, durante una partita di calcio tra due squadre giovanili nel campo Botti di Modena, ha causato un momento di panico quando ha estratto una pistola giocattolo senza il tappo rosso negli spogliatoi, al termine del match particolarmente acceso. Prima del fischio finale, erano stati espulsi due giocatori, uno per ciascuna squadra. L’incidente è stato riportato dalla Gazzetta di Modena e ha portato alla luce una serie di eventi preoccupanti. Il giovane, appartenente alla squadra ospite, è stato subito estromesso dalla sua squadra dopo l’accaduto, come confermato dalla società. Mentre le squadre stavano discutendo animatamente degli eventi del campo negli spogliatoi, il ragazzo ha tirato fuori la pistola dal suo borsone. I due allenatori sono intervenuti prontamente: uno ha rimosso la pistola, che pur essendo un giocattolo sembrava incredibilmente reale, dalle mani del ragazzo, mentre l’altro ha chiamato immediatamente la polizia. La polizia è intervenuta sul posto e il caso è stato segnalato alla procura del tribunale dei minori di Bologna come informativa. Il ragazzo rischia una denuncia per procurato allarme e minacce aggravate.