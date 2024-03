Rapina la ex fidanzata e le sue sorelle. Lei lo fa arrestare

Rapina la ex fidanzata e le sue sorelle. Per lui finisce male: lei lo fa arrestare. Nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 marzo, è piombato in casa della sua ex, prendendo a spintoni e calci i mobili cercando denaro. L’uomo, 42enne di Villorba, in provincia di Treviso, è finito in manette qualche ora dopo. In casa dell’uomo i carabinieri, chiamati dalla vittima, hanno trovato balestra e frecce, coltelli, proiettili, cloroformio, visore notturno e metal detector, come fa sapere Il Gazzettino.

Il 42enne ha fatto credere alla donna che nel giardino di quest’ultima ci fosse un incendio. La 51enne è uscita a controllare ma era un falso allarme. Lui intanto si è intrufolato in casa, dove c’erano le due sorelle della donna, una di 43, l’altra di 50 anni. L’uomo ha iniziato a minacciarle, poi si è messo a frugare dentro a un mobile finché ha trovato una banconota da 50 euro. E’ scappato in bicicletta verso Treviso. I militari dell’Arma lo hanno rintracciato un paio d’ore dopo.