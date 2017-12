RAVENNA – E’ un ragazzo di 18 anni, coinvolto in un progetto di alternanza scuola-lavoro, il ferito in un incidente sul lavoro nel quale, giovedì 21 dicembre, è morto un artigiano di 45 anni, Giovanni Liverani, a Faenza (Ravenna). Secondo quanto riporta la stampa locale, infatti, la gru sulla quale stavano lavorando sarebbe precipitata non lasciando scampo all’uomo. Il 18enne invece ha riportato lesioni e fratture alle gambe, è ricoverato all’Ospedale Bufalini di Cesena, ma non è in pericolo di vita.

La circostanza è emersa solo alcuni giorni dopo l’incidente. Lo studente, un neo 18enne di origine albanese, iscritto a un istituto tecnico della zona, stava svolgendo il suo stage alla Turchi impianti elettrici e, insieme a uno dei soci della piccola azienda, stava svolgendo un lavoro di manutenzione sull’impianto di illuminazione.

Ieri i magistrati di Ravenna hanno dato anche il nulla osta per la sepoltura della vittima, l’uomo di 45 anni caduto insieme allo studente, non ritenendo necessaria l’autopsia. Segno che non ci sono grossi dubbi sulla dinamica dell’incidente. I due erano saliti in un cestello fissato al braccio di una gru, una volta giunti a una decina di metri d’altezza sono precipitati. Il fatto che siano caduti entrambi escluderebbe una perdita d’equilibrio e fa pensare a un cedimento strutturale.

La procura di Ravenna indagherà sulla vicenda ascoltando testimoni e acquisendo tutta la documentazione necessaria. Non si escludono accertamenti sulla scuola. “Tutto questo è inaccettabile, casi del genere non possono più essere tollerati nei luoghi di lavoro”, hanno detto Francesca Picci e Francesco Tinarelli, coordinatori nazionale e regionale dell’Unione degli Studenti.