Reddito di cittadinanza irregolare a 141 stranieri che già ricevevano aiuti dallo Stato

Percepivano il reddito di cittadinanza nonostante ricevessero già altri sussidi da parte dello Stato che li ospitava in diversi alloggi pubblici. Così la Guardia di Finanza ha scoperto e sanzionato 141 persone, cittadini stranieri, che, a Trieste, erano ospiti di strutture con oneri a totale carico dello Stato. Ma grazie a false autocertificazioni, hanno richiesto all’Inps e percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per una cifra complessiva di circa 318 mila euro.

Il reddito di cittadinanza irregolare

Le quote ammontano a un massimo di 12mensilità per persona. Oscillanti, in base agli indicatori di reddito e patrimoniali posseduti, tra 400 e 800 euro per rata. Il tutto per un massimo, quindi, di 9.600 euro per il biennio 2020/2021. La norma, varata in favore dei nuclei familiari in sofferenza di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede invece che coloro i quali soggiornano gratuitamente in strutture pubbliche non abbiano diritto al sussidio.

Grazie a controlli sulla cosiddetta “Dorsale Informatica” sono emersi gli illeciti. Puniti con una sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro. Per un totale massimo complessivo di 953mila euro e l’avvio delle procedure per il recupero degli importi non spettanti. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per individuare eventuali ipotesi di reato di competenza dell’autorità giudiziaria.

Forse dovresti anche sapere che…