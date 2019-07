Blitz dice

ROMA – Clima più caldo fa meno Pil. In Usa si calcola per ogni grado temperatura in più un punto e mezzo quasi di Pil in meno. Più caldo uguale meno raccolti, più migranti, maggior costo materie prime, danni da tornado, alluvioni…Indimenticabile da noi la voce M5S che diceva: Pil col caldo aumenta perché condizionatori a manetta.