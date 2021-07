Inseguimento per le strade di Rho (Milano) nella notte tra martedì e mercoledì con un uomo in fuga che ha colpito l’auto dei carabinieri. L’uomo infatti è fuggito ai controlli dei carabinieri dandosi alla fuga a folle velocità. Una volta raggiunto dai militari ha colpito più volte l’auto della pattuglia investendo uno dei carabinieri. Il militare allora ha sparato un colpo che ha ferito al braccio il fuggitivo.

Il carabiniere investito a Rho e lo sparo

L’uomo in fuga ha colpito e ferito alla gamba uno dei carabinieri. Il militare allora per bloccare il malvivente è stato costretto a far fuoco esplodendo alcuni colpi con l’arma d’ordinanza. L’uomo è stato così colpito a un braccio: è stato raggiunto dai militari che lo hanno soccorso e poi trasferito all’ospedale Niguarda di Milano dove si trova ancora ora ricoverato. Non è in pericolo di vita. Ora i carabinieri cercheranno di capire quanto accaduto e perché l’uomo era in fuga.

Il comunicato dei Carabinieri di Rho

L’uomo oltre a “speronare la vettura” dell’Arma avrebbe tentato “per tre volte di travolgere i militari nel frattempo scesi dal mezzo”. Il ferito, di cui non si conoscono ancora le generalità “veniva soccorso dagli stessi militari e successivamente trasportato presso l’Ospedale Niguarda di Milano, dove si trova tuttora ricoverato non in pericolo di vita”.