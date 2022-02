Preso il “ladro della pausa pranzo” che a Roma nel quartiere Prati rubava le persone che stavano consumando il pranzo. L’uomo, 41 anni, si materializzava a bordo di un motorino e sceglieva le proprie vittime sedute ai tavolini dei bar.

Roma, preso a Prati il “ladro della pausa pranzo”

Il ladro entrava in azione alla minima distrazione portandosi via prevalentemente borse e telefonini. Agiva sia al bancone, sia al tavolino. Chi veniva rubato finiva per accorgersene diversi minuti dopo, quando era ormai troppo tardi. Almeno sette i colpi accertati dal commissariato di Prati che ha ricevuto le denunce avviando le indagini. A riconoscere il 41enne sono state le vittime attraverso i riconoscimenti fotografici disposti dalla Procura di Roma.

L’uomo agiva vestendosi in modo rassicurante

Per compiere i colpi, l’uomo si prensentava nei bar con un aspetto rassicurante in modo da confondersi con i vari impiegati intenti a mangiare. L’uomo agiva a colpo sicuro sapendo di poter “cacciare” bene: il quartiere è infatti non troppo distante dallo stadio Olimpico e dal Vaticano ed ospita uffici, tribunali, caserme, la sede principale della Rai ed anche decine di bad & breakfast.