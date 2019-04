ROMA – Dramma questa mattina a Roma. Un bambino di 11 anni, colto da malore mentre era in auto, è morto sotto gli occhi di centinaia di automobilisti. La tragedia è avvenuta intorno alle 8 in via Cristoforo Colombo dove il traffico era congestionato.È successo nel tratto compreso tra gli incroci di via di Casal Palocco e via Ermanno Wolf Ferrari, direzione centro.

Il bambino, riferisce Repubblica, era asmatico e si è sentito male mentre la mamma e la zia lo accompagnavano in ospedale proprio per i ripetuti episodi di crisi allergiche respiratorie.

Improvvisamente il bambino si è sentito male, è uscito dal veicolo accompagnato dalla mamma e dalla zia e si è accasciato sulla banchina laterale, un centinaio di metri dopo l’ingresso dei Parchi della Colombo. Le due donne hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale per soccorrere il bambino. Subito dopo è sopraggiunta un’ambulanza più un’auto medica. Il medico dell’Ares 118 ha praticato a lungo il massaggio cardiaco e attivato il defibrillatore ma dopo oltre mezz’ora di tentativi i soccorritori si sono dovuti arrendere.

Un episodio che per molti cittadini della zona sud di Roma è responsabilità del Comune, vista l’incapacità del gestire i disagi creati in quel quadrante della Capitale per l’organizzazione del Gran Premio della Formula E che si terrà sabato 13 aprile all’EUR. Una situazione che questa mattina, 11 aprile, si è resa ulteriormente gravosa anche per altri due incidenti stradali: il primo sul viadotto della Magliana e il secondo, meno grave, su via Laurentina.

“Una scena terribile, siamo ancora sotto shock”. Queste le parole di chi questa mattina ha assistito alla morte dell’11enne. “Quando siamo passati in quella zona – raccontano – c’erano i vigili urbani con il viso sconvolto. Con loro c’erano anche i soccorritori del 118. Purtroppo il ragazzo era già morto, a terra c’era il corpo coperto dal lenzuolo”. (fonte ANSA e Repubblica)