Roma, colto da un malore mentre guida bus finisce contro alcune macchine parcheggiate: morto autista 45enne

Colpito da un malore perde il controllo dell’autobus e finisce contro alcune macchine parcheggiate. Un conducente della linea Tpl di 45 anni è morto nella notte a Roma in via della Magliana. Tutto è avvenuto intorno a mezzanotte. L’autobus in quel momento era vuoto.

I soccorsi

Il 45enne, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, è deceduto. Nessun passeggero era a bordo al momento dell’incidente. Accertamenti in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

La prima ricostruzione

L’uomo, alla guida del bus, è stato colpito da un malore improvviso. Poi lo schianto contro alcune macchine parcheggiate. Questa è la prima ricostruzione dell’incidente

Racconta Roma Today:

“L’uomo, 45 anni, poco prima di mezzanotte, conduceva un autobus delle linea 711 quando, appunto a seguito di un malore, ha perso il controllo del mezzo, finito contro le auto in sosta all’altezza del civico 281. Immediato l’intervento dei sanitari che hanno praticato a lungo interventi di rianimazione, purtroppo senza successo. Il 45enne è stato quindi dichiarato morto.