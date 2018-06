ROMA -Fiamme in una palazzina al centro storico di Roma a pochi passi da piazza Navona. Secondo quanto si è appreso, l’incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un palazzo di vicolo degli Amatriciani. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. Secondo le prime informazioni l’incendio sarebbe divampato per colpa di alcune candele lasciate accese.

Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona.

Tre le persone rimaste intrappolate fino all’arrivo dei soccorsi – polizia e vigili del fuoco – nell’abitazione interessata dalle fiamme. Una donna, in gravissime condizioni è stata salvata e portata in codice rosso, con ustioni su tutto il corpo, all’ospedale Santo Spirito.

Evacuati due stabili dai vigili. Nello stabile a fianco a quello in cui è scoppiato l’incendio abita il presidente della Camera Roberto Fico che è sceso in strada a parlare con gli inquilini sgomberati.

