Roma, la famosa trattoria “Settimio” cambia gestione dopo 90 anni

Dopo 90 anni di attività, la famosa trattoria “Settimio” a Roma cambierà gestione. I proprietari, Mario e Teresa, infatti, sarebbero andati in pensione e la gestione sarebbe stata rilevata dal titolare di un altro famoso ristorante romano specializzato in cucina della tradizione, “Da Cesare al Casaletto”.

La trattoria Settimio cambia gestione dopo 90 anni

“Mario e Teresa hanno mollato. Un pezzo di Roma che se ne va. Le polpette più buone del mondo”, ha scritto su Twitter Andrea Salerno, direttore de La7, in merito allo storico ristorante romano di via del Pellegrino, a due passi da Campo de’ Fiori, che ha aperto nel 1932. Il menù fisso ha conquistato il palato di Renato Guttuso, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Mario Monicelli e molti altri. Una delle più storiche trattorie del centro storico della Capitale cambierà gestione, ma non chiuderà per sempre. Cambieranno soltanto i proprietari.