Ruba borsa da auto in sosta al cimitero ma a bordo c’è ragazzina che lo fa arrestare

Un uomo di 48 anni, italiano, è stato arrestato dalla polizia, in flagranza di reato, per un furto commesso nell‘area di sosta del cimitero di Paderno, nella periferia nord-est di Udine. Approfittando dell’assenza dei proprietari, l’uomo ha infranto il cristallo anteriore di un’auto e sottratto il borsello riposto all’interno dell’abitacolo.

Ruba da auto al cimitero ma a bordo c’è ragazzina: arrestato

Il ladro non si è accorto però che, sui sedili posteriori del veicolo, c’era la figlia della coppia che era da poco entrata in cimitero: la ragazzina ha assistito inerme alla scena e fornito dettagli fondamentali agli investigatori, che hanno bloccato l’uomo, il quale si era allontanato su un ciclomotore, poco distante. Il 48enne, già gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato sottoposto dal Gip, che ha convalidato l’arresto, alla misura cautelare dell’obbligo di firma.

