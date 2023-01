Saldi 2023, quando iniziano? Il calendario: solo in tre Regioni si parte prima, ecco dove

E’ tempo di saldi invernali. Le svendite inizieranno, quindi, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, il 5 gennaio 2023. Fanno eccezione tre regioni: due in cui i saldi iniziano oggi 2 gennaio e una che ha fissato la data per domani, 3 gennaio.

Saldi invernali 2023, il calendario completo

La Basilicata è una delle tre regioni che anticipano i tempi e fa iniziare i saldi oggi, 2 gennaio, con fine prevista il 2 marzo. Stessa procedura in Sicilia, ma con fine prevista il 15 marzo. L’inizio dei saldi in Valle d’Aosta è anticipato al 3 gennaio e il periodo è prolungato fino al 31 marzo. In provincia di Trento non è prevista una data di inizio dei saldi, che possono essere organizzati liberamente dagli esercenti. Nella zona di Bolzano dipenderà invece dal distretto. In generale, si va dal 7 gennaio al 4 febbraio o dal 4 marzo al 1 aprile. In tutte le altre Regioni i saldi partiranno il 5 gennaio. Varierà solamente la data della fine degli sconti.

Saldi 2023, le date Regione per Regione

Basilicata: 2 gennaio

Sicilia: 2 gennaio

Valle d’Aosta: 3 gennaio

Provincia autonoma di Trento e Bolzano: in base ai commercianti.

Lombardia: 5 gennaio

Friuli-Venezia Giulia: 5 gennaio

Veneto: 5 gennaio

Piemonte: 5 gennaio

Liguria: 5 gennaio

Emilia-Romagna: 5 gennaio

Marche: 5 gennaio

Abruzzo: 5 gennaio

Toscana: 5 gennaio

Lazio: 5 gennaio

Umbria: 5 gennaio

Campania: 5 gennaio

Molise: 5 gennaio

Puglia: 5 gennaio

Calabria: 5 gennaio

Sardegna: 5 gennaio.

