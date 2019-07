BRESCIA – “Attenzione a questi due soggetti. Effettuano furti in appartamento. Girano con una moto Enduro, suonano il campanello con la scusa di chiedere stanze in affitto. In caso di sospetti, avvisate le forze dell’ordine”. A scriverlo sulla pagina ufficiale Facebook è la Polizia Locale di Salò, comune della provincia di Brescia. A corredo dell’avviso, quattro fotografie che ritraggono i due malviventi, con il volto ben visibile, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza di una casa di Toscolano Maderno. La padrona di casa ha riferito di essere stata derubata dai due sospettati, di aver segnalato la cosa ai carabinieri e che gli stessi militari l’hanno autorizzata a diffondere le “foto segnaletiche” dei due malviventi.

I due soggetti, che come si vede dalle immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza, indossano spesso cappellini, caschi e guanti, si muovono con una motocicletta Enduro. Con il pretesto di chiedere stanze in affitto suonano i campanelli e si accertano che le abitazioni siano vuote per poter rubare indisturbati, come accaduto domenica a Toscolano Maderno. Qui dopo aver chiesto ad un vicino se ci fossero delle case in vendita nella zona, i due si sono introdotti in un’abitazione e l’hanno messa a soqquadro, andandosene poi con un ricco bottino. Nel caso in cui vi fossero situazioni sospette i cittadini sono invitati a chiamare le forze dell’ordine. (fonte BRESCIA TODAY)