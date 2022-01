San Francesco al Campo, famiglia no vax distrutta dal Covid: morti nonni e nipote 40enne, il padre è in intensiva (foto ANSA)

Un’intera famiglia no vax distrutta dal Covid a San Francesco al Campo, nel torinese. Tra la fine di dicembre e i primi giorni del 2022 sono morti nonni e nipote, tutti colpiti dalle complicanze provocate dal coronavirus.

Famiglia no vax di San Francesco al Campo sterminata dal Covid

L’ultima vittima è Marco Ferrero, operaio ascensorista di San Francesco al Campo, che aveva solo 42 anni. È morto all’ospedale di Ciriè il 6 gennaio a una decina di giorni di distanza dai nonni, entrambi novantenni. Il papà del 42enne sta lottando anche lui contro il covid nel reparto di terapia intensiva dello stesso ospedale. La mamma è l’unica della famiglia finora ad aver contratto il Covid e ad esserne uscita senza conseguenze.

L’ultima vittima aveva solo 42 anni

Nessuno di loro si era sottoposto alla vaccinazione. Marco Ferrero era uno sportivo e giocava a calcio nell’Asd Idea Team che lo ha ricordato sui social: “Purtroppo Marco non è riuscito a vincere la battaglia contro il covid. Tutta la società vuole esprimere il suo cordoglio e stringersi alla famiglia, nel ricordo di uno splendido ragazzo. Speriamo – conclude il messaggio – che oggi tu sia in un luogo privo di sofferenza e che possa riposare in pace”.