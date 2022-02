Sara Lemlem, mistero sulle sue ultime ore. Come è morta Sara Lemlem Ahmed? 40 anni, di origini eritree e di nazionalità olandese, viveva da tre anni a Vigevano dove si era trasferita per seguire il compagno italiano. L’uomo è stato ascoltato dai carabinieri un’altra volta quando pochi giorni fa è stato ritrovato il cadavere di Sara.

Sara Lemlem, mistero sulle sue ultime ore

Lui l’aveva cercata per ore la sera in cui Sara si era allontanata prima di denunciarne la scomparsa. ha ripetuto quello che aveva già dichiarato: dopo tre anni, nonostante la laurea, la donna non riusciva a trovare lavoro. Avevano litigato, lui assicura che aveva cercato di rassicurarla, con il suo stipendio potevano stare tranquilli.

A parlare, ora ci sono le poche evidenze riscontrabili in un corpo rimasto una cinquantina di giorni nel piccolo vano ascensore di un palazzo in costruzione. Un cantiere, a poche centinaia di metri da Via San Giacomo dove la coppia abitava.

Dei segni rinvenuti sul cadavere bisogna accertare se siano compatibili con una aggressione. Altrimenti si deve ragionare su un tragico incidente sulla strada mentre la donna vagava di notte (e magari il corpo è stato spostato), oppure di una caduta dall’alto, forse volontaria. Al momento della scomparsa il caso era derubricato come “allontanamento volontario”.

Chi l’ha visto? e la storia di Sara Lemlem

Anche la trasmissione Chi l’ha visto? accese una luce sul mistero della sua scomparsa. Si tratta ora di stabilire con precisione cosa sia potuto accadere in quelle ultime ore. Non aveva con sé documenti e telefono portatile, l’hanno trovata con gli stessi jeans e indumenti di quando ha chiuso la porta di casa l’ultima volta.