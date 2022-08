Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 11 agosto sulla statale 115, in località Piana Scunchipani a Sciacca, in direzione Trapani, provincia di Agrigento.

La 34enne Sofia Giummo è morta in ospedale dove era stata trasferita d’urgenza dopo l’incidente. Sofia viaggiava insieme al compagno di 39 anni, medico ad Enna, su una moto di grossa cilindrata che si è scontrata con un’auto che viaggiava nel senso opposto di marcia.

Sciacca, incidente tra auto e moto: Sofia muore a 34 anni

I due sono stati sbalzati dal sedile e sono finiti sul selciato. Il 39enne è stato trasferito in elisoccorso in un ospedale di Palermo dopo essere stato prelevato direttamente dal luogo dell’incidente. Le sue condizioni sono molto gravi.

La trentaquattrenne è invece giunta nell’area di emergenza del “Giovanni Paolo II” di Sciacca in condizioni disperate. I sanitari avevano già disposto l’arrivo di un altro elicottero per un secondo trasferimento a Palermo. Prima però che avvenisse il trsferimento la donna è morta. Sofia Giummo era originaria di Piazza Armerina e lascia due figli in tenera età.

Sotto choc gli occupanti dell’auto coinvolta nell’incidente

Gli occupanti dell’auto coinvolta nell’incidente sono rimasti feriti in maniera lieve. Sono però in stato di choc.