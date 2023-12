Cala il sipario sugli scioperi di 24 ore in Italia, almeno nel settore dei trasporti, dopo la quarta precettazione di fila effettuata da Matteo Salvini da luglio ad oggi.

Sciopero mezzi pubblici 15 dicembre

Domani i mezzi pubblici si fermeranno per quattro ore e non per 24, ossia dalle 9 alle 13. Ma nelle grandi città, oltre all’astensione, c’è il rischio dei cosiddetti bus lumaca, ossia con i mezzi in strada guidati a rilento per tutto il giorno.

I sindacati di base Usb Lavoro Privato, Cobas e Cub Trasporti avevano, infatti, proclamato un’agitazione di 24 ore nel trasporto pubblico locale, dopo che lo stesso sciopero era stato indetto per il 27 novembre scorso, ma in seguito alla precettazione di Salvini anche in quell’occasione, i sindacati lo avevano posticipato al 15 dicembre, solo per vederselo nuovamente sforbiciato dal vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.