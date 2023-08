In sella a una bicicletta ha cercato di scippare una giovane di 25 anni che, insieme a due amiche, stava rincasando. E’ accaduto la sera di ieri, mercoledì 15 agosto, intorno alle 23.30 in via Barbieri a Modena.

Scippa con la bicicletta una 25enne: viene inseguito e fermato da 3 ragazze

Strappata la borsa, pensava di riuscire a fuggire. Inseguito dalle 25enne e dalle amiche è stato bloccato a terra e trattenuto fino all’arrivo della Polizia. Protagonista della vicenda un cittadino albanese di 42 anni. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e lesioni personali.

Il 42enne ha cercato di divincolarsi e scappare colpendole con calci e pugni. Due hanno riportato escoriazioni su gambe, spalle e collo e sono state medicate dai sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme agli agenti. Il 42enne, irregolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine con precedenti per furto, ricettazione, illecita detenzione di sostanze stupefacenti, agevolazione all’esercizio della prostituzione e evasione. Nei suoi confronti sono stati convalidati gli arresti domiciliari in casa della madre.

Forse dovresti anche sapere che…