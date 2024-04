Scontro frontale tra due auto, morte due donne anziane nell’incidente stradale

Due donne di 73 e 80 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in provincia di Mantova, a Pegognaga, all’incrocio tra la provinciale 49 e una strada laterale. Secondo la prima ricostruzione, una mancata precedenza potrebbe aver causato lo scontro frontale tra due auto. Le vittime erano residenti rispettivamente a Suzzara, nel Mantovano, e a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, e viaggiavano su un’utilitaria. Sull’altra auto, una Bmw, viaggiava c’era un ventenne rimasto illeso.