Due morti e tre feriti di cui due bambini in modo grave: è il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera in provincia di Roma, nella zona di Palestrina. Intorno alle 22.30 due auto si sono scontrate in via Provinciale Carchitti. Nello scontro, sei persone sono rimaste coinvolte, di cui due bambini di cinque e dieci anni trasportati in codice rosso agli ospedali San Camillo e Gemelli. Due persone sono decedute e un’altra ferita in modo lieve. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118.

