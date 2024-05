Scontro tra tre auto sulla statale Flaminia Ternana a Narni, cinque feriti

Almeno tre le macchine coinvolte in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 maggio, sulla strada statale Flaminia Ternana a Narni. Lo scontro, raccontano le cronache, è avvenuto inizialmente tra due vetture ma nell’incidente ne è rimasta coinvolta poi anche una terza. Un’auto si è anche ribaltata. Cinque i feriti totali, tra cui due minori.

Secondo una prima ricostruzione, a bordo della prima auto, “che in seguito al sinistro si è ribaltata, c’erano una donna insieme ai due figli minori, una adolescente e il fratello di 11 anni. Tutti e tre sono stati condotti in ospedale: la donna e il figlio in ambulanza al ‘Santa Maria’ Terni e la ragazza con l’elisoccorso ‘Icaro’ all’ospedale di Perugia. Ferite – non gravi – altre due donne: la conducente della Panda e la signora a bordo del veicolo parcheggiato a lato strada, colpito a seguito del primo impatto. I due minori sono stati soccorsi in codice rosso mentre i tre adulti in codice giallo”.