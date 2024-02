Scoperto dai Carabinieri mentre sta tentando di commettere un furto in una casa nelle campagne di Volterra in provincia di Pisa. L’uomo, per sperare di riuscire ad evitare l’arresto, minaccia di tagliarsi la gola con un paio di forbici che ha in mano. Dopo due ore di negoziazione viene immobilizzato e arrestato. Processato per direttissima, è stato rinchiuso in carcere in regime di custodia cautelare. E’ stata la segnalazione al 112 di un’intrusione in una casa di campagna a far intervenire i militari che hanno sorpreso il ladro all’interno della proprietà dove si era introdotto. Sono a questo punto servite due ore di trattative per convincerlo a desistere dai suoi propositi suicidi prima di bloccarlo e condurlo in caserma.

I Carabinieri lo hanno denunciato anche per avere tentato di appiccare un incendio all’interno della stanza di un bed and breakfast del centro di Volterra dove alloggiava. Fortunatamente il proprietario, allertato dai vicini di stanza che avevano avvertito l’odore di bruciato, ha provveduto a spegnere le fiamme non estese ed evitare dunque che assumessero altre proporzioni. Arrestato per tentato furto e denunciato per incendio doloso è stato rinchiuso in carcere.