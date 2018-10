Allerta meteo, scuole chiuse martedì 30 ottobre: elenco città per città

ROMA – Domani, martedì 30 ottobre, molti comuni italiani hanno comunicato la chiusura delle scuole per l’allerta meteo. Ecco l’elenco città per città.

Domani tutte le scuole del Trentino saranno chiuse a causa del maltempo. Lo ha deciso questa mattina la Protezione civile provinciale vista l’evolversi della situazione meteo. Lezioni regolari all’università. In una nota la Protezione civile invita i cittadini a muoversi con i propri mezzi solo se strettamente necessario, dal pomeriggio di oggi a tutta la giornata di domani, “vista la possibilità che sulle strade si verifichino smottamenti che costringano ad interrompere la viabilità”.

Le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia, resteranno chiuse anche domani: lo ha stabilito la Prefettura sulla scorta dei dati forniti dalla Protezione civile Fvg e dall’Osmer. Da quanto si apprende da fonti dell’Ufficio territoriale del Governo, le valutazioni sull’evoluzione della perturbazione hanno consigliato la massima cautela. Il picco delle condizioni avverse e delle ondate di piena dei fiumi si dovrebbe registrare nel corso della prossima notte. Dalle autorità anche un appello alla prudenza e ad evitare gli spostamenti, se non strettamente necessari.

Attività didattica sospesa nei Comuni di Collelongo, Balsorano, Aielli, Cerchio, Collarmele, San Vincenzo Valle Roveto, Civitella Roveto, Canistro, Pescasseroli, Ortucchio, Pescina, Barrea e Villetta Barrea (L’Aquila), con ordinanze emesse ieri in tarda serata dai sindaci, per l’allerta meteo rossa per rischio idraulico, diramata dal Centro Funzionale d’Abruzzo che ha evidenziato criticità elevata fino alle 14 di domani, martedì 30 ottobre. I comuni di Collelongo e Opi hanno attivato il Centro Operativo Comunale (Coc).