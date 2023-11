Arrivano i voti per le scuole superiori italiane e, a stilarli con tanto di classifica, è Eduscopio. Il sistema creato dalla Fondazione Agnelli che aiuta gli studenti di terza media a confrontare le scuole superiori della loro zona, in base a come queste preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma. È possibile accedere al motore di ricerca eduscopio.it e trovare tutte le scuole, in base all’indirizzo selezionato e alla zona prescelta, classificate in base ai risultati raggiunti dagli studenti diplomati.

Quest’anno il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.326.000 diplomati italiani di 7.850 scuole, nei tre anni scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020, seguendo i percorsi di oltre 1,1 milioni di diplomati.

Classifica migliori scuole superiori in Italia

Entrando sul sito si trovano le classifiche in cui vengono messe a confronto le scuole superiori dell’area geografica nell’arco di 10 o 30 km e dell’indirizzo di studio prescelti, sulla base di come gli istituti preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma.

Dalla recente classifica di Eduscopio, emerge un ribaltone significativo, in particolare tra i licei classici. Il liceo classico Girolamo Bagatta di Desenzano del Garda, lontano dalle metropoli ma con più di due secoli di storia, si impone come il migliore in Italia. Con un punteggio di 82 su 100, questo istituto dimostra che i suoi diplomati ottengono risultati eccellenti a livello universitario, sia in termini di velocità nell’affrontare gli esami sia per la qualità dei voti ottenuti.

Anche tra gli istituti scientifici spicca una tendenza simile. L’Ettore Majorana di Capannori, Lucca, conquista il primo posto con un punteggio di 87 su 100, segnalando l’alta qualità dell’istruzione anche in aree meno centrali. La riconferma arriva dall’istituto Nervi-Ferrari di Morbegno, in Valtellina, noto come il migliore in Italia.

Città per città

Il fenomeno si estende a diverse città italiane. A Milano, ad esempio, il liceo classico Casiraghi di Cinisello Balsamo si afferma come il primo tra i classici, il Volta tra gli scientifici, il Civico Manzoni tra i linguistici e il Bazzi tra i tecnici tecnologici. A Bologna, quattro primi posti su sei indirizzi liceali sono occupati da istituti situati fuori dalla città. L’Alfred Nobel di Torre del Greco a Napoli e a Palermo un liceo di Monreale emergono nei rispettivi contesti.

I licei che preparano meglio all’università, a Roma, sono il classico Visconti e lo scientifico Righi, il Newton per le scienze applicate e l’Amaldi per il linguistico, tra gli istituti che preparano meglio al lavoro invece c’è il Vespucci per il professionale nei servizi.