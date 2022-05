Vittorio Sgarbi festeggia i suoi 70 anni in una serie di interviste artisticamente biografiche, tra il molto altro il bilancio, quello delle sue amanti: 1.500 la cifra stimata e fornita. Dunque, vediamo…Cominciare con la prima diciamo a 15 anni, prima appare improbabile. Settanta anni meno 15 fa 55. Il totale delle amanti diviso per 55 fa 27,27 periodico. Ventisette amanti e qualcosa all’anno, ogni anno. Ventisette diviso i 12 mesi dell’anno fa due amanti al mese e avanza qualcosa. Un’amante ogni quattordici giorni.

Media vita: un’amante ogni due settimane

Certo, si può fare. E per avere una media vita di un’amante ogni due settimane occorre suppore ci siano stati anni, molti, in cui la media mensile sia stata decisamente più sostenuta. Almeno una settimana per compensare anni dell’adolescenza e della prima giovinezza oggettivamente ad incidenza statistica più magra. Certo, si può fare. Anche se ad un uomo o una donna, diciamo così ordinari, 27 affetti e relazioni sono la dota di una vita intera, 27 all’anno si può fare. A Vittorio Sgarbi non è mancato nella vita il fascino e non è poi mancata certo la notorietà e nemmeno è mancata certo l’agiatezza economica. Tutte condizioni, diciamo ambientali, favorevoli alla conquista e alla seduzione.

L’ontologia della qualità

Certo, si può fare ma…amanti? Scomodando la dialettica hegeliana, la quantità determina, disegna e comporta, diciamo, l’ontologia della qualità. Detto in maniera più prosaica, amori della durata standard di 14 giorni rischiano forte di non essere amori che svaniscono in fretta ma amori molto, molto, per così dire occasionali. Comunque 1.500 l’ha detto lui. Il vecchio Totò gli avrebbe detto, e noi con lui: ma mi faccia il piacere…