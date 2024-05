Giovedì scorso, nel Biellese, si è verificata una vicenda misteriosa con troppi dettagli che non tornano. Un uomo di Gattinara, ha chiamato il 118 riferendo che sua moglie, nota influencer marocchina conosciuta come Siu, era caduta in casa ferendosi. Tuttavia, quando l’ambulanza è arrivata, gli operatori del primo soccorso hanno subito avuto dubbi sulla versione della caduta. Soukaina, pur essendo cosciente, confermava la storia della caduta accidentale su una cassettiera, nonostante un evidente foro nel petto e la presenza di molto sangue in casa. Attualmente, la donna è in terapia intensiva all’ospedale di Novara, in condizioni stabili ma critiche dopo aver subito un arresto cardiaco. La procura di Biella, che sta indagando sul caso, ha ordinato il suo isolamento per poter raccogliere una sua testimonianza dettagliata se dovesse migliorare.

La casa della coppia è stata posta sotto sequestro, e l’uomo si è trasferito dai suoi genitori. Gli investigatori stanno esaminando la scena e raccogliendo prove per comprendere l’origine della ferita di Siu. Inoltre, stanno indagando sul passato della coppia, cercando eventuali denunce di violenza domestica e ascoltando parenti e amici. Il quadro che emerge non è quello di una famiglia felice: dai messaggi e video raccolti, pare che vi fossero problemi significativi nella relazione, noti anche alle due bambine della coppia.