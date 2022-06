Soliera in provincia di Modena, la babysitter che accudiva il piccolo di 13 mesi caduto dal secondo piano della casa dei suoi genitori, ha confessato. Durante l’udienza di convalida ha ammesso le proprie responsabilità. La donna, 32 anni, era stata arrestata martedì scorso.

La donna ha gettato il piccolo dalla finestra della camera dei suoi genitori. Agli inquirenti ha raccontato che il fatto sarebbe legato ad un profondo malessere psicologico dovuto a difficoltà lavorative avvenute nei mesi scorsi. Come ha spiegato la sua legale, la donna “si è sentita come abbandonata”. Il fatto ora “riempie di rimorsi la babysitter” che ha quindi deciso di confessare.

Solera, baby sitter confessa, la sua legale: “Era in uno stato di catalessi”

L’avvocato della donna, uscendo dall’incontro davanti al giudice per le indagini preliminari ha spiegato ancora: “Ha detto di essersi trovata in uno stato di catalessi, dove si sentiva soffocare e ha compiuto questo gesto a cui non riesce ancora a dare una giustificazione. Si trovava come in una realtà parallela, non capiva cosa le stesse succedendo”. Sarà ora disposta una perizia psichiatrica.

Il piccolo di 13 mesi resta ricoverato in prognosi riservata

La 32enne si trova in carcere a Modena ed è accusata di tentato omicidio. Il piccolo invece rimane ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna, in prognosi riservata e non è in una situazione immediata di rischio vita.