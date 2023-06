In pieno delirio da crack si è mangiato il gatto. La notizia raccapricciante arriva da Catania, in un appartamento del quartiere San Cristoforo, dove un 33enne, sotto l’effetto di crack, ha squartato un gatto convinto che fosse pieno di microspie e lo ha addentato.

E’ accaduto nella serata di martedì 20 giugno 2023, intorno alle 23, in un appartamento in cui l’uomo era stato posto ai domiciliari. Ad avvertire le forze dell’ordine sono stati i familiari, dopo che il 33enne aveva appena ucciso il gatto. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo, per poi trasferirlo pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania nel quale è stato sottoposto a un Tso.

Successivamente è stato trasferito in carcere a piazza Lanza: dovrà essere giudicato per direttissima per resistenza a pubblico ufficiale.

Uccide il gatto sotto effetto di crack, non era il primo episodio

Non era la prima volta che il giovane, già noto alle forze dell’ordine, dava sfoggio di follia. L’8 aprile scorso si era barricato nella sua casa del quartiere di Librino, in viale San Teodori, e aveva sparato diversi colpi di pistola.

È un assuntore di crack e anche in quella occasione era fuori di sé: convinto che fosse spiato aveva aperto il fuoco anche contro sua madre e la sua compagna, rimaste fortunatamente illese.

