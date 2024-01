Spara alla moglie col fucile da caccia, lei scappa e si salva. Il 70enne ha provato a colpire la coniuge con l’arma legalmente detenuta, ma non è riuscito fortunatamente a centrarla. Lei è fuggita mettendosi in salvo, ma è stata comunque aggredita dall’uomo. E’ accaduto a Giulianova, in Abruzzo, in un appartamento nella zona del cimitero. Il colpo mancato potrebbe essere partito al culmine di una lite tra i due. Sul posto una pattuglia dei carabinieri (In aggiornamento).

