Stefano Oladeji, ritrovato a Rozzano il rugbista 21enne scomparso da Brescia

È stato trovato e sta bene Stefano Oladeji, il 21enne rugbista residente a Brescia, che era scomparso da domenica mattina. Il giovane è stato trovato a Rozzano, nel Milanese. Le indagini si erano concentrate proprio in provincia di Milano dopo che la famiglia ha scoperto che sabato aveva preso un treno per il capoluogo lombardo e che non aveva trascorso il sabato notte alla discoteca bresciana Number One come invece il giovane aveva detto al padre in una telefonata di domenica mattina. Negli ultimi giorni, nella zona di Sesto San Giovanni, aveva effettuato acquisti con il bancomat.

Forse dovresti anche sapere che…