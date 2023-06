Suv Lamborghini travolge una Smart a Roma. Muore un bimbo di 5 anni. E’ accaduto a Casal Palocco, quartiere residenziale che si trova nella zona Sud di Roma. L’incidente è avvenuto tra una Smart e un Suv Lamborghini guidato da un ventenne e con a bordo altri 4 giovani. Suv che, secondo quanto riferito da un testimone, sarebbe stato affittato e non di proprietà.

Suv travolge Smart a Casal Palocco (Roma)

Il bimbo deceduto era sull’utilitaria con la madre, 35 anni, la nonna e la sorellina di 3 anni. E’ stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Grassi di Ostia dove è morto per le numerose ferite riportate. La mamma del bambino è ricoverata in ospedale all’Eur al Sant’Eugenio dove è giunta in codice rosso. Con lei, e sempre in codice rosso, la figlia.

L’incidente è avvenuto in via Archelao di Mileto in tarda mattinata, verso le 12.30. Il suv proveniva dalla vicina via di Macchia Saponara, strada nota in zona per il continuo non rispetto dei limiti di velocità. Il piccolo, dopo l’incidente è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio e rianimato sul posto per essere poi trasportato in ospedale. Il piccolo ha per qualche ora contro la morte ma non ce l’ha fatta.

Si tratta della vittima della strada numero 73, dall’inizio dell’anno, a Roma. I veicoli sono stati sequestrati e il ragazzo alla guida del suv è stato sottoposto ad alcoltest e drugtest.

Schianto causato dal maltempo?

Da chiarire se lo schianto sia stato causato anche dall’ondata di maltempo che si stava abbattendo sulla Capitale o per altri motivi ora al vaglio dei vigili urbani. Il bimbo poi deceduto era stato colto da arresto cardiocircolatorio. I medici del 118 erano riusciti a rianimarlo e stabilizzarlo. La corsa all’ospedale si è però rivelata inutile. Il piccolo è deceduto poco dopo.

