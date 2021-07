Temporali al Nord, caldo torrido al Sud: meteo divide l’Italia, weekend sarà con il sole

Temporali al Nord, caldo torrido al Sud. Il meteo divide l’Italia in queste ore. Ma nel weekend dovrebbe tornare il sole ovunque. E dalla settimana prossima le temperature dovrebbero essere un po’ più basse di quelle attuali.

Clado africano: le temperature record in Italia

Nei prossimi giorni raggiungeremo il picco di questa seconda ondata di caldo africano. Le giornate saranno bollenti ma non mancheranno forti temporali. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che per quanto riguarda le temperature i valori massimi al Nord raggiungeranno 36-37 C su Lombardia orientale, basso Veneto ed Emilia (rispettivamente con Mantova, Rovigo, Bologna e Forlì), fino a 38 C al Centro (come nelle Marche e nelle zone interne della Toscana, 35 C invece a Roma) e punte di 41-42 C al Sud (come a Foggia, Taranto, Matera, Siracusa e Catania).

Temporali al Nord

Tutto questo caldo non farà altro che dare energia ai temporali che scoppieranno diffusi al Nord. Gran parte delle regioni a Nord del Po verranno raggiunte da rovesci temporaleschi a tratti molto forti e con rovinose grandinate (come a Milano, Torino, Lecco) e in casi più rari anche trombe d’aria (come è già avvenuto ieri in Piemonte). Successivamente l’alta pressione dovrebbe tornare più forte, garantendo le giornate di venerdì e sabato prevalentemente soleggiate.

Previsioni meteo fino al weekend

– Giovedì 8 luglio. Al nord: peggiora su tutte le regioni a Nord del Po con temporali molto forti. Al centro: a tratti nuvoloso, ma molto caldo. Al sud: soleggiato con clima bollente.

– Venerdì 9 luglio. Al nord: in prevalenza soleggiato. Al centro: sole prevalente, meno caldo. Al sud: soleggiato, ancora molto caldo.

– Weekend con sole prevalente e clima caldo, non eccessivo.