TERNI – Tornavano dalla discoteca dopo una serata tra amici, ma lungo la strada sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto alle prime ore di sabato lungo la strada provinciale 35 di Montecastrilli, dove a causa dello scontro tra un’auto e un camion sono morti due giovani di Terni, di 31 e 20 anni. Feriti gravemente altri due coetanei di 20 e 25 anni, con loro nella vettura, entrambi ricoverati nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria con riserva di prognosi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30 in via dello Scalo, alle porte del piccolo centro umbro e a poca distanza dall’imbocco della E45, verso la quale procedevano i quattro giovani.

Cause e dinamica precisa sono ancora al vaglio dei carabinieri. L’ipotesi più accreditata è comunque che auto sulla quale viaggiavano vittime e feriti, una Volkswagen Golf guidata dal trentunenne in prossimità di una curva abbia invaso la corsia di marcia opposta finendo contro l’autoarticolato. Forse dopo che il conducente aveva perso il controllo della vettura.

L’impatto è stato terribile, tanto che la parte anteriore dell’auto è andata completamente distrutta. Estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorsi dal 118, il trentunenne è giunto al pronto soccorso dell’ospedale di Terni già morto. Uno dei suoi amici, di origine romena, è invece deceduto in sala operatoria durante un ultimo e disperato intervento dei medici del Santa Maria.

Gli altri due feriti hanno riportato diversi traumi, mentre non ci sono state conseguenze fisiche per il conducente del camion. Sulla dinamica dell’incidente gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Amelia sono ancora in corso. Tra le ipotesi al vaglio quella che all’origine dello scontro ci sia l’alta velocità alla quale procedeva la Golf. Circostanze ancora tutte da verificare.

I quattro giovani – sempre stando a quanto accertato dai carabinieri – avevano trascorso la serata in un locale di Montecastrilli. Ore spensierate, come testimoniano foto e video postati sui social dal gruppo di amici. Poi il ritorno verso, con pochi chilometri da percorrere tra Montecastrilli e Terni, interrotto dal terribile incidente che ha provocato la morte di due di loro. (Fonte Ansa).