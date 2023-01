Terremoto in Romagna, nella notte scossa a Gambettola (Cesena) (foto ANSA)

Scossa di terremoto, questa notte, in provincia di Cesena. Intorno all’1.08 – come riporta l’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – la terra ha tremato nella zona di Gambettola, epicentro del sisma registrato a una profondità di 18 chilometri e con una magnitudo pari a 3.1. Non risultano, al momento, danni a persone o cose.

Forse dovresti anche sapere che…